Douai Musée de la chartreuse Douai, Nord Visite guidée : Bellegambe, le Maître des couleurs Musée de la chartreuse Douai Catégories d’évènement: Douai

Nord

Visite guidée : Bellegambe, le Maître des couleurs Musée de la chartreuse, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Douai. Visite guidée : Bellegambe, le Maître des couleurs

Musée de la chartreuse, le samedi 3 juillet à 21:30

Surnommé le Maître des couleurs pour sa transparence et le jeu de ses couleurs, venez découvrir le polyptique d’Anchin, l’un des chefs d’oeuvre de l’artiste douaisien. Bellegambe, le Maître des couleurs Musée de la chartreuse 130 rue des Chartreux, 59500 Douai Douai Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T21:30:00 2021-07-03T22:10:00

Détails Catégories d’évènement: Douai, Nord Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée de la chartreuse Adresse 130 rue des Chartreux, 59500 Douai Ville Douai lieuville Musée de la chartreuse Douai