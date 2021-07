Revel Beffroi - Office de Tourisme Intercommunal de Revel Haute-Garonne, Revel Visite guidée Beffroi – Office de Tourisme Intercommunal de Revel Revel Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Le Beffroi est la tour municipale de Revel, située au centre de la Halle du XIVe siècle. Cet édifice avait des fonctions multiples : maisons des consuls, prison, tour de guet, donner l’heure à la population… Elle fut entièrement rénovée entre 1830 et 1834. La visite vous permettra de découvrir les différents niveaux du beffroi notamment la galerie historique ainsi que la terrasse offrant une vue panoramique sur les toits de Revel, la Montagne Noire, la plaine et les collines du Lauragais. Visites guidées en français.

Toutes les 30 minutes, durée 30 min, 18 personnes maximum

Nous vous invitons à monter au beffroi de Revel pour découvrir l’histoire de la ville, de sa halle et le superbe panorama sur les toits de Revel, le Lauragais et la Montagne Noire. Beffroi – Office de Tourisme Intercommunal de Revel Place Philippe VI de Valois 31250 Revel Revel Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

