Visite guidée: Bayonne médiévale

2023-03-11 14:30:00 – 2023-03-11 16:30:00

Châteaux, murailles, cathédrale, cloître et caves témoignent de la richesse d’une cité qui se construit, se fortifie, s’organise et se peuple au Moyen Âge. Embarquez pour une exploration de la ville actuelle à la recherche des monuments ou des indices qui racontent Bayonne aux XIIe, XIIIe et XIVe

siècles.

Durée : 2h

RDV: CIAP (Centre d’Interprétation du Patrimoine), 7 rue des Gouverneurs

Effectif limité. Inscription obligatoire.

+33 5 59 46 09 00

