Visite guidée: Bayonne médiévale Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

Visite guidée: Bayonne médiévale Bayonne, 21 avril 2022, Bayonne. Visite guidée: Bayonne médiévale CIAP 7 rue des Gouverneurs Bayonne

2022-04-21 14:30:00 – 2022-04-23 16:30:00 CIAP 7 rue des Gouverneurs

Bayonne Pyrénées-Atlantiques Une invitation à remonter le temps pour retrouver la cité médiévale.

À Bayonne, châteaux, murailles, cathédrale, cloître, caves… témoignent de la richesse de cette cité qui se construit, se fortifie, s’organise et se peuple au Moyen Âge.

Durée : 2h

RDV: CIAP (Centre d’Interprétation du Patrimoine), 7 rue des Gouverneurs

Effectif limité. Inscription obligatoire. Une invitation à remonter le temps pour retrouver la cité médiévale.

À Bayonne, châteaux, murailles, cathédrale, cloître, caves… témoignent de la richesse de cette cité qui se construit, se fortifie, s’organise et se peuple au Moyen Âge.

Durée : 2h

RDV: CIAP (Centre d’Interprétation du Patrimoine), 7 rue des Gouverneurs

Effectif limité. Inscription obligatoire. Une invitation à remonter le temps pour retrouver la cité médiévale.

À Bayonne, châteaux, murailles, cathédrale, cloître, caves… témoignent de la richesse de cette cité qui se construit, se fortifie, s’organise et se peuple au Moyen Âge.

Durée : 2h

RDV: CIAP (Centre d’Interprétation du Patrimoine), 7 rue des Gouverneurs

Effectif limité. Inscription obligatoire. ©Ville de Bayonne

CIAP 7 rue des Gouverneurs Bayonne

dernière mise à jour : 2022-03-24 par

Détails Catégories d’évènement: Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bayonne Adresse CIAP 7 rue des Gouverneurs Ville Bayonne lieuville CIAP 7 rue des Gouverneurs Bayonne Departement Pyrénées-Atlantiques

Bayonne Bayonne Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bayonne/

Visite guidée: Bayonne médiévale Bayonne 2022-04-21 was last modified: by Visite guidée: Bayonne médiévale Bayonne Bayonne 21 avril 2022 Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Bayonne Pyrénées-Atlantiques