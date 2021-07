Bayonne Bayonne Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Visite guidée : Bayonne invisible Bayonne Bayonne

Visite guidée : Bayonne invisible 2021-07-12 16:30:00 – 2021-07-12 17:30:00 Bord de Nive Angle quai Chaho et rue Pelletier

Bayonne Pyrénées-Atlantiques Dans le dédale du centre ancien, existe un Bayonne invisible.

Faire revivre des monuments disparus, évoquer une histoire cachée, repérer des traces ignorées, tels sont les ingrédients de cette nouvelle visite.

Effectif limité. Inscription obligatoire.

Port du masque obligatoire.

