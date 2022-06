Visite guidée: Bayonne en 60 minutes

Visite guidée: Bayonne en 60 minutes



2022-09-06 15:00:00 – 2022-09-06 16:00:00 Vous visitez Bayonne pour la première fois ?

Au cours de cette balade, depuis les fortifications jusqu’aux quais de la Nive, en passant au pied de la cathédrale, laissez-vous conter l’histoire de la ville ; 60 minutes d’évasion pour découvrir des lieux emblématiques.

Effectif limité.

