Pyrénées-Atlantiques Il était une fois le port de Bayonne, en plein coeur de ville… Pêcheurs, militaires, marins au long cours et bateliers se croisaient alors sur l’Adour et la Nive. C’était dans les années 1780, alors que l’Hermione quittait Rochefort pour les Etats-Unis, avec La Fayette à son bord…

