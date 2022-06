Visite guidée: Bayonne au temps de l’Hermione, 21 juillet 2022, .

Visite guidée: Bayonne au temps de l’Hermione



2022-07-21 17:00:00 – 2022-07-21 19:00:00

Il était une fois le port de Bayonne… Pêcheurs, militaires, marins au long cours et bateliers se croisaient alors sur l’Adour et la Nive. C’était dans les années 1780, alors que l’Hermione quittait Rochefort pour les Etats-Unis, avec La Fayette à son bord…

En 2022, la réplique de l’Hermione est au port Bayonne ! Belle occasion de faire une visite en ville au temps de l’Hermione en passant par la salle de la navigation du musée Basque et de l’Histoire de Bayonne.

dernière mise à jour : 2022-06-14 par