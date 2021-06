Visite guidée : Bayonne au crépuscule Bayonne, 27 août 2021-27 août 2021, Bayonne.

Visite guidée : Bayonne au crépuscule 2021-08-27 21:30:00 – 2021-08-27 23:00:00 Jardin botanique Allées des tarrides

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

À la tombée du jour, au cœur des remparts, commence une balade entre chien et loup. Lanternes à la main, vous parcourez le cœur de Bayonne, depuis les fortifications jusqu’aux bords de Nive et découvrez la nuit en ville et ses lumières.

Effectif limité. Inscription obligatoire.

À la tombée du jour, au cœur des remparts, commence une balade entre chien et loup. Lanternes à la main, vous parcourez le cœur de Bayonne, depuis les fortifications jusqu’aux bords de Nive et découvrez la nuit en ville et ses lumières.

Effectif limité. Inscription obligatoire.

+33 5 59 46 09 00

À la tombée du jour, au cœur des remparts, commence une balade entre chien et loup. Lanternes à la main, vous parcourez le cœur de Bayonne, depuis les fortifications jusqu’aux bords de Nive et découvrez la nuit en ville et ses lumières.

Effectif limité. Inscription obligatoire.

À la tombée du jour, au cœur des remparts, commence une balade entre chien et loup. Lanternes à la main, vous parcourez le cœur de Bayonne, depuis les fortifications jusqu’aux bords de Nive et découvrez la nuit en ville et ses lumières.

Effectif limité. Inscription obligatoire.

© Marion Vacca

dernière mise à jour : 2021-06-16 par