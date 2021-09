Visite guidée: Bayonne au coeur Bayonne, 9 octobre 2021, Bayonne.

Visite guidée: Bayonne au coeur 2021-10-09 10:00:00 – 2021-10-09 11:00:00 Place des Basques Office de Tourisme

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Le guide vous invite à voyager dans les dédales du centre ancien : au cœur du Bayonne médiéval et de son quartier cathédral ; au cœur des rues évoquant les métiers oubliés ; au cœur d’une architecture de place forte ; au cœur d’un patrimoine révélé et conservé.

Effectif limité. Inscription obligatoire.

Port du masque obligatoire.

RV : 7 rue des Gouverneurs, CIAP LAPURDUM (Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine)

©Mathieu Prat

