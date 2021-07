Vézelay Basilique Sainte-Marie-Madeleine Vézelay, Yonne Visite guidée Basilique Sainte-Marie-Madeleine Vézelay Catégories d’évènement: Vézelay

Yonne

Visite guidée Basilique Sainte-Marie-Madeleine, 16 août 2021-16 août 2021, Vézelay. Visite guidée

du lundi 16 août au dimanche 22 août à Basilique Sainte-Marie-Madeleine

pas de réservation RV dans le narthex, à l’entrée de la basilique

5€80 par personne

par un frère ou une soeur de Jérusalem (ou un guide travaillant avec eux) Basilique Sainte-Marie-Madeleine Place de la Basilique, 89450 Vézelay Vézelay Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T14:30:00 2021-08-16T15:30:00;2021-08-17T14:30:00 2021-08-17T15:30:00;2021-08-18T14:30:00 2021-08-18T15:30:00;2021-08-19T14:30:00 2021-08-19T15:30:00;2021-08-20T14:30:00 2021-08-20T15:30:00;2021-08-21T14:30:00 2021-08-21T15:30:00;2021-08-22T14:30:00 2021-08-22T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Vézelay, Yonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Basilique Sainte-Marie-Madeleine Adresse Place de la Basilique, 89450 Vézelay Ville Vézelay lieuville Basilique Sainte-Marie-Madeleine Vézelay