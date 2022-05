Visite guidée : Bartholdi, sur les traces du sculpteur de Miss Liberty

2022-01-01 – 2022-05-31 Venez découvrir le patrimoine du sculpteur Auguste Bartholdi, célèbre grâce à la statue de la liberté. Personnalité hors du commun, partez à la découverte de ses statues exposées dans la ville de Colmar. La visite se terminera dans la cour de l’hôtel particulier, son lieu de naissance et aujourd’hui, un musée. L’occasion vous sera donnée de visiter ce lieu en autonomie pour compléter cette visite. Visite assurée en français – places limitées.

Achat des tickets sur le site Internet : https://reservation.tourisme-colmar.com/visites-guidees-colmar.html Faites la connaissance du vieux Colmar ! Venez découvrir le patrimoine du sculpteur Auguste Bartholdi, célèbre grâce à la statue de la liberté. Personnalité hors du commun, partez à la découverte de ses statues exposées dans la ville de Colmar. La visite se terminera dans la cour de l’hôtel particulier, son lieu de naissance et aujourd’hui, un musée. L’occasion vous sera donnée de visiter ce lieu en autonomie pour compléter cette visite. Visite assurée en français – places limitées.

Achat des tickets sur le site Internet : https://reservation.tourisme-colmar.com/visites-guidees-colmar.html

