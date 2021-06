VISITE GUIDÉE – Barrière de l’Esseillon et ses fortifications FORT VICTOR EMMANUEL, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Aussois.

FORT VICTOR EMMANUEL, le vendredi 17 septembre à 13:30

**Avec Jean Marie FRESSARD – Accompagnateur en Montagne – mairie Aussois** Parmi toutes les voies de passage des Alpes, la vallée de la Maurienne, une des plus longues d’Europe a été, de tout temps, l’une des plus fréquentées. Pèlerins, colporteurs, militaires, contrebandiers, marchands, hommes d’état, hommes d’affaires, femmes et hommes d’art, célèbres ou non… voyageurs, touristes… on ne compte plus le nombre de personnes ayant remonté la vallée jusqu’au col du Mont Cenis pour rejoindre de l’autre côté, sur le versant italien, Susa et la plaine du Pô. Sur cet itinéraire qui a attiré très tôt la curiosité ou la convoitise des gens, il était normal que « fleurissent » des fortifications, telles des citadelles pour certaines. Cinq forts forment la barrière de l’Esseillon, et le fort Victor Emmanuel) en est le plus important. Construits à des fins militaires, au début du 19e siècle à une époque où la Savoie fait encore partie du royaume Piémont-Sardaigne, ces forts « Sardes » qui n’ont pas servi en tant que tel, sont le reflet de l’adaptation des fortifications en montagne et le témoignage d’un passé riche en évènements. Au cours de la visite nous évoquerons l’histoire, l’architecture, la stratégie militaire du moment, l’abandon de ces forts et le souci de réhabilitation actuelle… > Visite avec Jean Marie FRESSARD, Accompagnateur en Montagne > 1 classe possible dans la journée. > visite guidée / atelier. **_Attention :_** _> prévoir de bonnes chaussures pour marche – Vêtements pour visite en extérieur (vent, pluie…)._

Sur inscription

CAUE 73 – Les Enfants du Patrimoine – Visite guidée du fort Victor Emmanuel à Aussois

FORT VICTOR EMMANUEL 4 rue de l’église, 73500 AUSSOIS Aussois Savoie



2021-09-17T13:30:00 2021-09-17T15:30:00