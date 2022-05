Visite guidée : Balade/pique-nique La Meuse des deux villes Charleville-Mézières Charleville-Mézières Catégorie d’évènement: Charleville-Mézières

Visite guidée : Balade/pique-nique La Meuse des deux villes Charleville-Mézières, 20 juillet 2022, Charleville-Mézières. Visite guidée : Balade/pique-nique La Meuse des deux villes 24, place Ducale Charleville-Mézières

2022-07-20 – 2022-07-20

24, place Ducale Charleville-Mézières Ardennes EUR 7 7 Charleville-Mézières Au départ de la place Ducale, cette balade-pique-nique vous permettra de comprendre l’importance de la Meuse dans le développement des deux villes Charleville et Mézières, elle qui serpente du sud vers le nord de la ville et poursuit laborieusement sa route de très vieux fleuve à travers le massif de schiste de l’Ardenne.Accompagnés par une guide passionnée, vous partirez suivre ses méandres en découvrant sa couleur, sa flore et son histoire pour une flânerie de 8 km.Durée : 3 heuresMatériel : chaussures de marche /baskets – vêtement impérméable (au cas où) -Pique-nique tiré du sac.Pour réserver, cliquez ici ! contact@charleville-sedan-tourisme.fr +33 3 24 55 69 90 https://visitcharlevillesedan.ellohaweb.com/offres/visite-guidee-randonnee-la-meuse-des-deux-villes-.html 24, place Ducale Charleville-Mézières

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégorie d’évènement: Charleville-Mézières Autres Lieu Charleville-Mézières Adresse 24, place Ducale Ville Charleville-Mézières lieuville 24, place Ducale Charleville-Mézières

Visite guidée : Balade/pique-nique La Meuse des deux villes Charleville-Mézières 2022-07-20 was last modified: by Visite guidée : Balade/pique-nique La Meuse des deux villes Charleville-Mézières Charleville-Mézières 20 juillet 2022

Charleville-Mézières