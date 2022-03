Visite guidée: Balade gourmande Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Visite guidée: Balade gourmande Bayonne

2022-04-16 – 2022-04-16

Bayonne Pyrénées-Atlantiques Une visite gourmande à l’occasion de la foire au jambon. Évocation des foires médiévales, des marchés, des chocolatiers d’hier et d’aujourd’hui dans une ambiance conviviale et festive. Cette balade gastronomique est ponctuée d’une dégustation de jambon.

RDV: Place de la Liberté

Nombre limité, inscription obligatoire à l'office de Tourisme.

Bayonne

