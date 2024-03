Visite guidée Balade géologie et architecture Près de la fontaine Bayonne, samedi 15 juin 2024.

Visite guidée Balade géologie et architecture Près de la fontaine Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Ouvrez l’œil et scrutez les pierres pour redécouvrir Bayonne et ses architectures !

Voyage insolite dans les temps géologiques en compagnie de Sophie Lefort, guide-conférencière et JeanJacques Delétré, géologue. Proposé en partenariat avec le CPIE du littoral. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 14:30:00

fin : 2024-06-15 16:30:00

Près de la fontaine Place Louis Pasteur

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

