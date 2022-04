Visite guidée: Balade en rive droite Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: 64100

Bayonne

Visite guidée: Balade en rive droite Bayonne, 15 juin 2022, Bayonne. Visite guidée: Balade en rive droite Place Pereire Devant la gare Bayonne

2022-06-15 16:00:00 – 2022-06-15 18:00:00 Place Pereire Devant la gare

Bayonne 64100 Au pied de la Citadelle, au bord de l’estuaire de l’Adour, s’étire une bande étroite de terre entre le pont Saint-Esprit et le pont Grenet.

Cette balade vous invite à découvrir l’histoire riche et méconnue de cette partie du quartier Saint-Esprit.

Durée : 2h

Effectif limité. Inscription obligatoire au 05 59 46 60 34

RV Place Pereire Au pied de la Citadelle, au bord de l’estuaire de l’Adour, s’étire une bande étroite de terre entre le pont Saint-Esprit et le pont Grenet.

Cette balade vous invite à découvrir l’histoire riche et méconnue de cette partie du quartier Saint-Esprit.

Durée : 2h

Effectif limité. Inscription obligatoire au 05 59 46 60 34

RV Place Pereire +33 5 59 46 09 00 Au pied de la Citadelle, au bord de l’estuaire de l’Adour, s’étire une bande étroite de terre entre le pont Saint-Esprit et le pont Grenet.

Cette balade vous invite à découvrir l’histoire riche et méconnue de cette partie du quartier Saint-Esprit.

Durée : 2h

Effectif limité. Inscription obligatoire au 05 59 46 60 34

RV Place Pereire GAC

Place Pereire Devant la gare Bayonne

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: 64100, Bayonne Autres Lieu Bayonne Adresse Place Pereire Devant la gare Ville Bayonne lieuville Place Pereire Devant la gare Bayonne Departement 64100

Bayonne Bayonne 64100 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bayonne/

Visite guidée: Balade en rive droite Bayonne 2022-06-15 was last modified: by Visite guidée: Balade en rive droite Bayonne Bayonne 15 juin 2022 64100 Bayonne

Bayonne 64100