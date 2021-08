Nantes Découverte des mosaïques nantaises Loire-Atlantique, Nantes Visite guidée “Balade autour de la Mosaïque à Nantes” Découverte des mosaïques nantaises Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Découverte des mosaïques nantaises, le samedi 18 septembre à 10:00

Balade autour des mosaïques à Nantes ———————————— * balade autour des mosaïques et décoration murales, de la place Canclaux à la rue des Carmélites.

nombre limité à 15 personnes. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Découverte des mosaïques emblématiques sur les façades ou dans les immeubles de Nantes Découverte des mosaïques nantaises 6 place Canclaux 44 Nantes Nantes Dervallières – Zola Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00

