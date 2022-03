Visite guidée : Balade au Petit-Bayonne Bayonne, 30 avril 2022, Bayonne.

Visite guidée : Balade au Petit-Bayonne Bayonne

2022-04-30 14:30:00 – 2022-04-30 16:30:00

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Au Moyen Age, la ville s’est développée entre Nive et Adour, formant ce qu’on appelle aujourd’hui le Petit-Bayonne. Depuis les arceaux jusqu’à l’église Saint-André, en passant par le trinquet et le Château-Neuf, venez explorer ce quartier et ressentir l’esprit des lieux.

RDV : esplanade de l’Echauguette.

Effectif limité. Inscription obligatoire.

Au Moyen Age, la ville s’est développée entre Nive et Adour, formant ce qu’on appelle aujourd’hui le Petit-Bayonne. Depuis les arceaux jusqu’à l’église Saint-André, en passant par le trinquet et le Château-Neuf, venez explorer ce quartier et ressentir l’esprit des lieux.

RDV : esplanade de l’Echauguette.

Effectif limité. Inscription obligatoire.

Au Moyen Age, la ville s’est développée entre Nive et Adour, formant ce qu’on appelle aujourd’hui le Petit-Bayonne. Depuis les arceaux jusqu’à l’église Saint-André, en passant par le trinquet et le Château-Neuf, venez explorer ce quartier et ressentir l’esprit des lieux.

RDV : esplanade de l’Echauguette.

Effectif limité. Inscription obligatoire.

© Théo Cheval

Bayonne

dernière mise à jour : 2022-03-23 par