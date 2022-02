Visite Guidée : Balade au Fil de l’Eau : Canal de la Martinette Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Visite Guidée : Balade au Fil de l'Eau : Canal de la Martinette Romans-sur-Isère, 4 juin 2022, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère Drôme La Martinette est un canal millénaire, creusé par les Bénédictins, fondateurs

de l’abbaye de Saint-Barnard. Venant des marais de Peyrins, elle traverse Romans et se jette dans l’Isère au quartier de la Presle, longtemps cœur industriel de Romans. contact@romans-patrimoine.com +33 4 75 05 26 22 http://www.romans-patrimoine.fr/ Montée du Cimetière En bas de la Côte des Chapeliers Romans-sur-Isère

