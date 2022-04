VISITE GUIDÉE ‘BALADE ARCHITECTURALE’, 20 mai 2022, .

VISITE GUIDÉE ‘BALADE ARCHITECTURALE’

2022-05-20 – 2022-05-20

Plongez au cœur de la station bauloise et découvrez la diversité de son architecture de sa création au XXIe siècle !

Après les visites “Quartier du centre-ville : villas et architecture” et “Quartier du Casino: échappée balnéaire”, cette nouvelle balade vous fait découvrir la richesse du patrimoine baulois entre hôtels, églises, commerces, immeubles du front de mer et villas.

Confort de visite :

Gratuit sur réservation auprès de nos équipes : canne-sièges, appareils amplificateur de son et fauteuil électrique

