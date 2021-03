La baule Départ devant l'office de tourisme La baule, Loire-Atlantique Visite guidée ‘Balade architecturale : une histoire de style’ Départ devant l’office de tourisme La baule Catégories d’évènement: La baule

Loire-Atlantique

Visite guidée ‘Balade architecturale : une histoire de style’ Départ devant l’office de tourisme, 12 février 2021-12 février 2021, La baule. Visite guidée ‘Balade architecturale : une histoire de style’

du vendredi 12 février au lundi 3 mai à Départ devant l’office de tourisme

Flânez au cœur de la station bauloise et découvrez la diversité de son patrimoine.

Public

Flânez au cœur de la station bauloise et découvrez la diversité de son patrimoine. Départ devant l’office de tourisme 8 place de la Victoire 44500 La baule La baule Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-02-12T10:30:00 2021-02-12T12:00:00;2021-02-19T10:30:00 2021-02-19T12:00:00;2021-02-26T10:30:00 2021-02-26T12:00:00;2021-03-05T10:30:00 2021-03-05T12:00:00;2021-04-12T10:30:00 2021-04-12T12:00:00;2021-04-19T10:30:00 2021-04-19T12:00:00;2021-04-26T10:30:00 2021-04-26T12:00:00;2021-05-03T10:30:00 2021-05-03T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: La baule, Loire-Atlantique Autres Lieu Départ devant l'office de tourisme Adresse 8 place de la Victoire 44500 La baule Ville La baule