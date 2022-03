Visite guidée ‘Balade architecturale’ Départ devant l’office de tourisme, 20 mai 2022, La baule.

Plongez au cœur de la station bauloise et découvrez la diversité de son architecture de sa création au XXIe siècle ! Après les visites “Quartier du centre-ville : villas et architecture” et “Quartier du Casino: échappée balnéaire”, cette nouvelle balade vous fait découvrir la richesse du patrimoine baulois entre hôtels, églises, commerces, immeubles du front de mer et villas.

Départ devant l’office de tourisme 8 place de la Victoire 44500 La baule La baule Loire-Atlantique



2022-05-20T10:30:00 2022-05-20T12:00:00;2022-06-03T10:30:00 2022-06-03T12:00:00;2022-06-17T10:30:00 2022-06-17T12:00:00;2022-07-01T10:30:00 2022-07-01T12:00:00