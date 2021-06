Bayonne Bayonne Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Visite guidée: Balade à Saint-Esprit Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Bayonne Pyrénées-Atlantiques Traversez le fleuve : Saint-Esprit vous attend. Au menu de cette promenade dans ce quartier historique : collégiale, pèlerins de Compostelle, synagogue et « marchands portugais », histoire portuaire, conquêtes des étangs, architectures Art déco, galeries d’art…

Sans oublier quelques-uns des plus beaux points de vue sur la ville.

