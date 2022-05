Visite guidée avec une balade contée de Terre d’Accord, jardin-atelier du sculpteur Robert Arnoux Jardin-atelier du sculpteur Robert Arnoux, 3 juin 2022, La Chapelle-sur-Dun.

Il y a plus de six ans, le sculpteur Robert Arnoux et sa femme Corinne Brenne ont découvert ce parc paysagé de deux hectares, bordé de hêtres et de peupliers pour le protéger des vents de la plaine, doté d’un plan d’eau, d’un verger et planté de plantes rares et colorées. Le sculpteur a alors immédiatement ressenti ce merveilleux espace comme une résonnance à son travail d’artiste où créations et installations paysagères font oeuvre commune. Plus que la découverte de l’atelier du sculpteur, des scènes de vie mises en scène dans la nature ou du jardin lui-même, c’est à une immersion dans l’histoire que raconte Terre d’Accord que vous invitent l’artiste et sa femme. Jour après jour, à l’écoute du lieu et avec l’aide d’amis paysagistes (Guillaume Gosse de Gorre des Jardins de Séricourt – Pas de Calais, Francoise Bougnoux du Jardin du Point du Jour – Seine et Marne), ils ont créé quatre jardins : le jardin du Feu, le jardin de l’Eau et les jardins du Ciel à la Terre, peuplés d’une cinquantaine de sculptures. Du dialogue entre l’œuvre d’art et les jardins a jailli une histoire qui nous saisit dès que nous pénétrons dans ce parc : celle d’un lieu qui réinvente notre façon d’habiter la terre. C’est cette histoire que nous conte Corinne, en nous emmenant en voyage au sein d’une communauté d’Êtres qui vivent en Accord avec eux-même, les autres et la Nature. Quelques reportages pour découvrir le jardin et l’artiste Pour rencontrer l’oeuvre : [www.robertarnoux.com](http://www.robertarnoux.com) pour s’inscrire en ligne [https://www.billetweb.fr/balade-contee-a-la-decouverte-de-terre-daccord-le-jardin-dartiste-le-sculpteur-robert-arnoux](https://www.billetweb.fr/balade-contee-a-la-decouverte-de-terre-daccord-le-jardin-dartiste-le-sculpteur-robert-arnoux) [https://www.billetweb.fr/balade-contee-et-dansee-a-la-decouverte-de-terre-daccord](https://www.billetweb.fr/balade-contee-et-dansee-a-la-decouverte-de-terre-daccord)

Balade contée du vendredi et du samedi adultes 11€, étudiants et demandeurs d’emploi 6€, . Pour la balade contée et dansée du dimanche adultes 17€, étudiants et demandeurs d’emploi 6€, gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans.

Avec ses quatre jardins, celui du Feu, de l’Eau, de la Terre et les tous derniers du Ciel de la Terre, ce jardin d’artiste nous emmène dans un univers où l’Homme et la Nature s’accordent.

