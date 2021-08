Bonnemazon Abbaye cistercienne de l'Escaladieu Bonnemazon, Hautes-Pyrénées Visite guidée avec intro bilingue LSF Abbaye cistercienne de l’Escaladieu Bonnemazon Catégories d’évènement: Bonnemazon

Hautes-Pyrénées

Visite guidée avec intro bilingue LSF Abbaye cistercienne de l’Escaladieu, 18 septembre 2021, Bonnemazon. Visite guidée avec intro bilingue LSF

le samedi 18 septembre à Abbaye cistercienne de l’Escaladieu

Accompagnée d’une guide, venez découvrir l’histoire de l’ancienne abbaye de l’Escaladieu. L’introduction de la visite sera en bilingue français et langue des signes française. Visite guidée de l’ancienne abbaye cistercienne de l’Escaladieu. Abbaye cistercienne de l’Escaladieu 65130, Bonnemazon Bonnemazon Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00

