Laissez-vous séduire par une exposition d’aquarelles nichées dans un tunnel, un ancien puits ou sur une terrasse arborée qui vous permettra d’apprécier l’architecture de lieux emblématiques comme l’abbaye du Mont-Saint-Michel ou l’église de Saint-Antoine du Gers. Découvrez aussi les sculptures sur bois et les peintures réalisées par Rémi Boutillon, un artiste local.

Inscription obligatoire, port du masque obligatoire

En compagnie d’un passionné de monuments historiques, venez découvrir un site original, témoin de l’implantation du monastère des Pénitents blancs au XVIIe siècle, hors les murs de la ville médiévale. La Convention 18, Rue de La Convention 32000 Auch Auch Gers

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

