Auxerre Yonne 8 EUR Départ : Office de tourisme, 7 place de l’Hôtel de Ville.

Saviez-vous qu’un gué permettait de traverser l’Yonne 8 mois par an ? Que le Panthéon a été bâti avec des pierres de Bailly ? 1001 secrets que le quartier des mariniers vous révélera à propos d’une période de navigation glorieuse sur l’Yonne et le Canal du Nivernais. Départ : Office de tourisme, 7 place de l’Hôtel de Ville.

