VISITE GUIDÉE AUX VERGERS DE LA ROUÉRIE Gennes-Longuefuye, 5 juillet 2022, Gennes-Longuefuye.

VISITE GUIDÉE AUX VERGERS DE LA ROUÉRIE Longuefuye Lieu-dit La Rouérie Gennes-Longuefuye

2022-07-05 – 2022-07-05 Longuefuye Lieu-dit La Rouérie

Gennes-Longuefuye Mayenne Gennes-Longuefuye

3.5 3.5 EUR Installés sur une exploitations de 14ha de pommiers à cidre en conversion vers l’agriculture biologique, Mélanie et Samuel Ruault vous y accueilleront et vous feront découvrir la vie du verger et les secrets de la cave. Vous saurez tout de la pomme à la bouteille.

Vous pourrez également déguster la gamme de produits cidricoles réalisés à partir de pommes de variétés locales, type Bedan, Fréquin Rouge, Damelot…

Situés dans le sud Mayenne, dans le Pays de Château-Gontier, les Vergers de la Rouérie vous ouvrent leurs portes.

vergersdelarouerie@gmail.com https://www.vergersdelarouerie.fr/

dernière mise à jour : 2022-05-09 par