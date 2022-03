Visite guidée aux mégalithes de Lampouy Médréac, 21 mai 2022, Médréac.

Visite guidée aux mégalithes de Lampouy Médréac

2022-05-21 – 2022-05-21

Médréac Ille-et-Vilaine Médréac

Pour découvrir ou mieux découvrir le mystérieux site de Lampouy, des visites guidées sont organisées à Médréac. L’association Nature et Mégalithes et le CPIE Val de Vilaine organisent ces visites pour permettre au plus grand nombre d’en apprendre davantage sur la cinquantaine de menhirs qui sont disposés en pleine nature.

De par leur disposition, ces derniers restent une énigme pour la plupart des spécialistes.

Prochaines visites le 11 juin, le 26 juillet et le 22 août.

Pantalons longs et chaussures fermées conseillés. Le terrain bosselé ne permet pas une visite avec une poussette. La visite dure environ une heure.

Réservations à prendre au 02.99.72.69.25 ou sur www.cpievaldevilaine.fr au plus tard la veille avant 17h.

