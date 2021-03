Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Calvados, Villers-sur-Mer Visite guidée aux falaises des Roches noires Villers-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Dans le cadre de la création d'une future Réserve naturelle Nationale sur des espaces côtiers jurassiques du Calvados, le Paléospace de Villers-sur mer vous propose une découverte des principaux sites géologiques et paléontologiques remarquables. Le gisement paléontologique des Falaises des Vaches noires témoignent d'une époque où la Normandie était un océan. Venez découvrir la riche faune de fossiles marins qui font la renommée du site. A partir de 7 ans ! Rdv pour le début de la visite guidée devant le bureau d'information touristique de Villers sur Mer

