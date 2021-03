Port-en-Bessin-Huppain Port-en-Bessin-Huppain Calvados, Port-en-Bessin-Huppain Visite guidée aux falaises de Port en Bessin Port-en-Bessin-Huppain Catégories d’évènement: Calvados

Port-en-Bessin-Huppain Calvados Dans le cadre de la création d’une future Réserve naturelle Nationale sur des espaces côtiers jurassiques du Calvados, le Paléospace de Villers-sur mer vous propose une découverte des principaux sites géologiques et paléontologiques remarquables.

Venez longer les falaises de Port-en-Bessin pour y découvrir les dépôts marins âgés d’environ 166 millions d’années, son platier rocheux plus âgé montrant quelques fossiles d’animaux marins. Comprenez pourquoi il y a des résurgences d’eau douce à cet endroit.

(1-2 km/1h) – Niveau 1

