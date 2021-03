Visite guidée aux falaises de Luc sur mer, 23 juin 2021-23 juin 2021, Luc-sur-Mer.

Visite guidée aux falaises de Luc sur mer 2021-06-23 10:00:00 – 2021-06-23 11:00:00

Luc-sur-Mer Calvados

« Dans le cadre de la création d’une future Réserve naturelle Nationale sur des espaces côtiers jurassiques du Calvados, le Paléospace de Villers-sur mer vous propose une découverte des principaux sites géologiques et paléontologiques remarquables.

Venez longer la plage entre Luc et Lion sur mer jusqu’aux fameux confessionnaux creusés par les vagues et qui font la renommée du site.

La grande richesse fossile des falaises et la préservation des figures sédimentaires dans le calcaire permettent de reconstituer l’environnement tel qu’il était au Bathonien, il y a environ 165 millions d’années ! »

RDV Sortie EST de la ville (intersection route de Lion / rue du Goulet)

