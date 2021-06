Visite guidée aux chandelles de l’église Notre-Dame de Bretagnolles avec animation musicale Eglise Notre-Dame, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Bretagnolles.

Eglise Notre-Dame, le samedi 18 septembre à 20:30

L’église Notre-Dame de l’Assomption de Bretagnolles est un édifice inscrit à l’Inventaire des Monuments Historiques. Édifice d’origine romane remanié jusqu’au XVIIe s. La nef est recouverte d’une voûte en charpente reposant sur des chandelles le long des murs. La belle tour du clocher dominant le plateau de Saint-André de l’Eure date du XIIe/XIIIe. Le chœur est du XVe, le porche du XVIIe s. L’église rustique et lumineuse renferme un mobilier exceptionnel : un ensemble extraordinaire de boiseries dont le prodigieux baldaquin des fonts baptismaux du XVIe, le superbe retable baroque du maître-autel XVIIe s. et son original dais du XVe s., des tableaux du XVIIe et la statuaire du XIVe, XVe et XVIe s. Visite guidée par Stéphane Levert, commission diocésaine d’Art Sacré et AMSE, amis des monuments et sites de l’Eure suivie d’une animation musicale . Manifestation organisée par la commune de Bretagnolles

La cathédrale du plateau au festival Pierres en Lumiere

Eglise Notre-Dame Rue de l'église, 27220 Bretagnolles



