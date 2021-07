Meaux Musée de la Grande Guerre Meaux, Seine-et-Marne Visite guidée « Aux abords du musée » Musée de la Grande Guerre Meaux Catégories d’évènement: Meaux

Seine-et-Marne

Visite guidée « Aux abords du musée » Musée de la Grande Guerre, 27 août 2021-27 août 2021, Meaux. Visite guidée « Aux abords du musée »

Musée de la Grande Guerre, le vendredi 27 août à 14:30

La construction du musée et ses aménagements environnementaux ont été réflechis pour s’intégrer dans la mémoire du territoire dans un objetif de développement durable. Une découverte d’un site où histoire, nature et architecture trouvent un équilibre.

Inclus dans le prix du billet d’entrée

Visite guidée « Aux abords du musée » Musée de la Grande Guerre Rue lazare ponticelli 77100 Meaux Meaux Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-27T14:30:00 2021-08-27T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Meaux, Seine-et-Marne Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée de la Grande Guerre Adresse Rue lazare ponticelli 77100 Meaux Ville Meaux lieuville Musée de la Grande Guerre Meaux