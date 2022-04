Visite guidée Autun coeur de ville Autun Autun Catégories d’évènement: Autun

Saône-et-Loire

Visite guidée Autun coeur de ville Autun, 7 juillet 2022, Autun. Visite guidée Autun coeur de ville Office de Tourisme du Grand Autunois Morvan 13 Rue du Général André Demetz Autun

2022-07-07 – 2022-07-07 Office de Tourisme du Grand Autunois Morvan 13 Rue du Général André Demetz

Pour découvrir l'histoire bimillénaire de la ville, il faut lever les yeux. Cherchons-en les traces dans les artères commerçantes et animées d'Autun. Le parcours vous mènera tout autour de la place du Champ de Mars. Le guide vous contera les grandes foires de la Saint-Ladre, les passages de Napoléon et de George Sand à Autun, le passage de la ville médiévale à la ville moderne.

