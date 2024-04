Visite guidée autour du street art à Laon Laon, dimanche 23 juin 2024.

Le street art vous intéresse ? Venez découvrir les fresques murales de Laon !

Il y a deux ans, à l’initiative de la Ville de Laon, était lancé le premier festival international des arts urbains. Le célèbre street artist C215 fut ainsi chargé de réunir plusieurs artistes de la discipline, et carte blanche leur a été donnée sur plusieurs façades de la ville basse.

Nous vous invitons donc à en savoir plus sur onze d’entre elles au cours de cette déambulation guidée par les guides de l’office de tourisme qui vous livreront quelques clés de lecture et anecdotes. Une visite à suivre les yeux grands ouverts !

RV devant le centre social Le Triangle à 14h30 ! (réservation obligatoire / visite limitée à 25 personnes par session / distance 1.5 km de marche en déambulation / durée 2h) 99 9 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23 14:30:00

fin : 2024-06-23 16:30:00

1bis Rue Édouard Branly

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France info@tourisme-paysdelaon.com

