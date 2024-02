Visite guidée Autour du Champ de Mars et du Kiosque Peynet RDV à la Maison des Têtes Valence, dimanche 24 mars 2024.

Incontournable image de Valence et lieux emblématiques de la ville, le Champ de Mars et le kiosque à musique sont des lieux de rencontre éternels. Découvrez l’histoire de cet espace de promenade et des nombreux monuments qui l’entourent.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 14:30:00

fin : 2024-03-24

RDV à la Maison des Têtes 57 Grande Rue

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes artethistoire@valenceromansagglo.fr

