Visite guidée autour des us et coutumes de Pâques Haguenau Office de tourisme de Haguenau Haguenau Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Haguenau

Visite guidée autour des us et coutumes de Pâques, 26 mars 2023, Haguenau Office de tourisme de Haguenau Haguenau. Visite guidée autour des us et coutumes de Pâques 1 Place Joseph Thierry Haguenau Bas-Rhin

2023-03-26 15:00:00 – 2023-03-26 16:30:00 Haguenau

Bas-Rhin Haguenau EUR Marie-Antoinette, guide passionnée de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Haguenau propose une visite guidée autour des us et coutumes de Pâques. Pâques est l’une des grandes fêtes chrétiennes en Alsace. Comme pour Noël, les us et coutumes de cette fête puisent souvent dans des traditions païennes avec des rites symboliques, drôles, étranges et parfois difficiles à expliquer.

Lors d’une courte promenade en ville, suivie d’un échange au Musée Alsacien, venez les découvrir ou les redécouvrir dans le cadre des animations autour de l’évènement de Sandhaas Spring. Rendez-vous devant l’Office de Tourisme. +33 3 88 06 59 99 Haguenau

dernière mise à jour : 2023-02-03 par Office de tourisme de Haguenau

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Haguenau Autres Lieu Haguenau Adresse 1 Place Joseph Thierry Haguenau Bas-Rhin Office de tourisme de Haguenau Ville Haguenau Office de tourisme de Haguenau Haguenau lieuville Haguenau Departement Bas-Rhin

Haguenau Haguenau Office de tourisme de Haguenau Haguenau Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/haguenau-office-de-tourisme-de-haguenau-haguenau/

Visite guidée autour des us et coutumes de Pâques 2023-03-26 was last modified: by Visite guidée autour des us et coutumes de Pâques Haguenau 26 mars 2023 1 Place Joseph Thierry Haguenau Bas-Rhin Bas-Rhin Haguenau Haguenau, Bas-Rhin Office de tourisme de Haguenau

Haguenau Office de tourisme de Haguenau Haguenau Bas-Rhin