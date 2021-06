Rupt Couvent des Annonciades Célestes Haute-Marne, Rupt Visite guidée autour de l’histoire et de l’architecture du couvent Couvent des Annonciades Célestes Rupt Catégories d’évènement: Haute-Marne

### Des bénédictines aux annonciades célestes, venez découvrir l’histoire de plus de quatre siècles de vie religieuse féminine qui imprègnent les lieux. Lors de votre visite, vous pourrez remarquer l’escalier monumental du couvent, le réfectoire, la chapelle ou encore les parloirs à l’intérieur et le jardin avec son oratoire et son vivier à l’extérieur.

Gratuit. Entrée libre. Visites en continu.

