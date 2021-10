Quimper Quimper Finistère, Quimper Visite Guidée – Autour de l’église romane de Locmaria Quimper Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Quimper Finistère Quimper Berceau de Quimper, le quartier de Locmaria mérite une escapade et complètera votre découverte de la capitale de la Cornouaille.

Laissez-vous surprendre par les pépites de patrimoine architectural, artisanal et naturel de ce quartier en pleine rénovation. ♦ Rdv. Place du Stivel, près de la passerelle

♦ Durée 1h30

♦ Achat des billets à l’Office de Tourisme et en ligne sur www.quimper-tourisme.bzh dans la limite des places disponibles.

♦ PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE À PRÉSENTER AU GUIDE

