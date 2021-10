Roubaix La Piscine - Musée d'Art et d'Industrie André Diligent Nord, Roubaix Visite guidée – Autour de La Piscine La Piscine – Musée d’Art et d’Industrie André Diligent Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Visite guidée – Autour de La Piscine La Piscine – Musée d’Art et d’Industrie André Diligent, 20 novembre 2021, Roubaix. Visite guidée – Autour de La Piscine

du samedi 20 novembre au jeudi 25 novembre à La Piscine – Musée d’Art et d’Industrie André Diligent

Autour de La Piscine ——————– ### Visite guidée L’ilot occupé par le Musée La Piscine se développe dans les années 1850, époque de la Révolution industrielle. Observez comment, dans un tissu urbain ancien, la ville présente de nombreuses transformations jusqu’à la présence d’un jardin dans une ancienne teinturerie du 19e siècle. Avant ou après la visite, n’hésitez pas à pousser les portes du Musée. Rendez-vous devant le Musée La Piscine, 23 rue de l’Espérance, Roubaix. La visite ne comprend pas de passage à l’intérieur du Musée.

Gratuit. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme de Roubaix.

Observez comment, dans un tissu urbain ancien, la ville présente de nombreuses transformations jusqu’à la présence d’un jardin dans une ancienne teinturerie. La Piscine – Musée d’Art et d’Industrie André Diligent 23 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T15:00:00 2021-11-20T16:00:00;2021-11-25T12:30:00 2021-11-25T13:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu La Piscine - Musée d'Art et d'Industrie André Diligent Adresse 23 rue de l'Espérance, Roubaix Ville Roubaix lieuville La Piscine - Musée d'Art et d'Industrie André Diligent Roubaix