2022-08-17 – 2022-08-17 EUR 2 2 Visiter Camblong est un retour aux fondements du village. Bâti autour de l'abbaye laïque, Camblong domine le Gave d'Oloron (d'où son nom : le long des champs). Nous cheminerons depuis la Mairie construite à cheval sur Castetnau et Camblong. La motte féodale sera le sujet de notre première étape. Nous rejoindrons ensuite le poète Francis Jammes et son amie Jean d'Armana. De nombreuses maisons typiques de l'architecture béarnaise borderont notre itinéraire.

