Seine-Maritime Centre reconstruit – Organisé par Pays d’art et d’histoire. Publiés en 1952 dans « Contribution à une théorie de l’architecture », les aphorismes d’Auguste Perret synthétisent en phrases courtes et percutantes la pensée du maître du béton armé. Structurant son esthétique, ses citations ont guidé sa pratique tout au long de sa carrière et sont naturellement à l’œuvre lors de la reconstruction du Havre. Au travers de quelques édifices-clés du centre-ville, le guide vous en propose une lecture illustrée. Durée : 2h

Centre reconstruit – Organisé par Pays d'art et d'histoire. Publiés en 1952 dans « Contribution à une théorie de l'architecture », les aphorismes d'Auguste Perret synthétisent en phrases courtes et percutantes la pensée du maître du béton armé. Structurant son esthétique, ses citations ont guidé sa pratique tout au long de sa carrière et sont naturellement à l'œuvre lors de la reconstruction du Havre. Au travers de quelques édifices-clés du centre-ville, le guide vous en propose une lecture illustrée. Durée : 2h

Réservation obligatoire.

