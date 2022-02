Visite guidée « Auch vue du Gers » Escalier monumental,boulevard Sadi-Carnot Auch Catégories d’évènement: Auch

Escalier monumental, boulevard Sadi-Carnot, le samedi 4 juin à 15:00

Le Pays d’art et d’histoire vous invite à découvrir les principaux édifices érigés sur les rives du Gers de l’époque gallo-romaine au XIXe siècle : ancien hôpital Pasteur, prieuré Saint-Orens, couvent des Jacobins et escalier monumental n’auront plus de secrets pour vous. Plongez dans l’histoire de cette rivière aux crues redoutables et profitez du magnifique panorama sur le chevet de la cathédrale !

Nombre de places limité. Pas de réservation. Masque obligatoire.

2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T16:30:00

