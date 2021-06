Châtillon-Coligny Châtillon-Coligny 45230, Châtillon-Coligny Visite guidée au vieux cimetière Châtillon-Coligny Châtillon-Coligny Catégories d’évènement: 45230

Châtillon-Coligny

Visite guidée au vieux cimetière Châtillon-Coligny, 6 juin 2021-6 juin 2021, Châtillon-Coligny. Visite guidée au vieux cimetière 2021-06-06 14:00:00 – 2021-06-06 17:00:00

Châtillon-Coligny 45230 Châtillon-Coligny Visite guidée au vieux Cimetière sur le thème « Les Illustres châtillonnais connus, méconnus voire inconnus » sur réservation. Départ par groupes du Musée. Visite guidée au vieux cimetière +33 6 10 59 35 52 Visite guidée au vieux cimetière Visite guidée au vieux Cimetière sur le thème « Les Illustres châtillonnais connus, méconnus voire inconnus » sur réservation. Départ par groupes du Musée. Les Amis du Musée

Détails Catégories d’évènement: 45230, Châtillon-Coligny Étiquettes évènement : Autres Lieu Châtillon-Coligny Adresse Ville Châtillon-Coligny lieuville 47.82062#2.8449