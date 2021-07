Guise Le Familistère de Guise Aisne, Guise Visite guidée au travers de la bande dessinée Le Familistère de Guise Guise Catégories d’évènement: Aisne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Le Familistère de Guise

Tout comme le chemin de fer, la bande dessinée invite aussi au voyage. Celui « Lucien, Luigi, Lucas, Ludwig », les 4 héros fictifs de la saga « La Guerre des Lulus » les emmène au Familistère en 1916. Grâce à cette visite spéciale, découvrez l’histoire du Familistère de Guise à travers les planches de bande dessinées. Rendez-vous dans le jardin d’agrément et sur la passerelle de l’ancienne voie ferrée, si importante pour la suite des aventures des Lulus. Entre réalité et fiction, êtes-vous prêt·e·s à voyager ? Visite guidée sur le thème de la bande dessinée Le Familistère de Guise Place du Familistère – 02120 Guise Guise Aisne

