Visite guidée : Au temps de la reine Jeanne d'Albret, par la Cie Des Écharpes Blanches 2021-08-14 Porte Saint-Antoine Place des Casernes

An de Grâce 1571, cela fait deux ans que les Remparts de Navarrenx ont subi le siège imposé par les Français et les traîtres Béarnais. La Reine Jeanne vient rendre visite à ses Officiers. La Foule est en liesse ! Aucun ennemi à l'horizon pour gâcher la fête ! Quoique…

