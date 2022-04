Visite guidée : Au temps de la reine Jeanne d’Albret, par la Cie Des Écharpes Blanches, 27 août 2022, .

Visite guidée : Au temps de la reine Jeanne d’Albret, par la Cie Des Écharpes Blanches

2022-08-27 17:30:00 – 2022-08-27

An de Grâce 1571, cela fait deux ans que la Cité de Navarrenx a subi un terrible siège de la part de l’armée catholique du Roi de France. Le Baron d’Arros, chef protestant de la Reine Jeanne d’Albret, à la tête de 500 soldats à l’écharpe Blanche, a su repousser l’envahisseur! Le Béarn protestant et indépendant est toujours vivant! Mais pour combien de temps ? Le Baron se fait vieux et il ne reste qu’une poignée de soldats pour défendre la cité… c’est à vous de jouer !! les Officiers vous attendrons et vous mèneront sur et sous les remparts! Qui sait si les Espagnols ou les Français ne retenteront point de faire assaut sur la ville… Prêt pour un bond de 450 ans en arrière ?

An de Grâce 1571, cela fait deux ans que la Cité de Navarrenx a subi un terrible siège de la part de l’armée catholique du Roi de France. Le Baron d’Arros, chef protestant de la Reine Jeanne d’Albret, à la tête de 500 soldats à l’écharpe Blanche, a su repousser l’envahisseur! Le Béarn protestant et indépendant est toujours vivant! Mais pour combien de temps ? Le Baron se fait vieux et il ne reste qu’une poignée de soldats pour défendre la cité… c’est à vous de jouer !! les Officiers vous attendrons et vous mèneront sur et sous les remparts! Qui sait si les Espagnols ou les Français ne retenteront point de faire assaut sur la ville… Prêt pour un bond de 450 ans en arrière ?

An de Grâce 1571, cela fait deux ans que la Cité de Navarrenx a subi un terrible siège de la part de l’armée catholique du Roi de France. Le Baron d’Arros, chef protestant de la Reine Jeanne d’Albret, à la tête de 500 soldats à l’écharpe Blanche, a su repousser l’envahisseur! Le Béarn protestant et indépendant est toujours vivant! Mais pour combien de temps ? Le Baron se fait vieux et il ne reste qu’une poignée de soldats pour défendre la cité… c’est à vous de jouer !! les Officiers vous attendrons et vous mèneront sur et sous les remparts! Qui sait si les Espagnols ou les Français ne retenteront point de faire assaut sur la ville… Prêt pour un bond de 450 ans en arrière ?

dernière mise à jour : 2022-04-26 par