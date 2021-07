Peisey-Nancroix Centre Nordique du Palais de la Mine Peisey-Nancroix, Savoie Visite guidée au Palais de la Mine : site des mines de plomb et d’argent (17e-19e siècles) et École Française des Mines (1802-1814). Centre Nordique du Palais de la Mine Peisey-Nancroix Catégories d’évènement: Peisey-Nancroix

le dimanche 19 septembre 2021

à 09:30

Parcourez le site d’archéologie minière avec un guide du Patrimoine des Pays Savoie Mont-Blanc. Vestiges des installations industrielles : visite d’une galerie, fonderie, laverie (de la roche au métal). Le Palais de la Mine (école française de Mines de 1802 à 1814) : histoire de cette prestigieuse école à Peisey.

Entrée libre

Centre Nordique du Palais de la Mine
Pont Baudin, 73210 Peisey-Nancroix, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin :

2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T12:00:00

